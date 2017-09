Tennisster Buis wint dubbelspelfinale op US Open

NEW YORK - De Nijmeegse rolstoeltennisster Marjolein Buis won zaterdag voor het eerst in haar carrière het dubbelspel op de US Open.

Buis deed het goed afgelopen week in New York. In het enkelspel versloeg ze Dana Mathewson. In de halve finale kon ze net niet stunten tegen haar dubbelpartner Diede de Groot.

Nog dezelfde dag mochten Buis en De Groot aantreden in de finale van het damesdubbelspel. Net als in de halve finale stond het koppel geen set af en pakte zo de eerste gezamenlijke grandslamzege ooit. Na ruim een uur was het koppel Van Koot/Mathewson verslagen: 6-4 6-3.

De Nijmeegse over haar overwinning: ‘Heerlijk om een grandslamtitel aan mijn palmares toe te voegen, zeker omdat ik deze nog niet had. En dat ook met goed spel en onder aanwezigheid van mijn coach. Het was een mooie week.'