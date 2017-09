Terugkijken: zonnig en kleurrijk Bloemencorso Lichtenvoorde

Foto: GelreFM Foto: GelreFM Foto: GelreFM Foto: GelreFM

ARNHEM - De dahlia's zitten op de goede plek en de wagens staan klaar: het 88e Bloemencorso van Lichtenvoorde is van start! Vanaf 14.15 uur rijdt er een bonte stoet wagens in allerlei kleuren en formaten door het Achterhoekse dorp. Op dit liveblog alles over de optocht, voor & achter de schermen (gesloten).

16:23 Het corso loopt op zijn einde. Dit blog gaat sluiten. Kijk hier het hele corso terug: 16:19 Het evenement is voor zover bekend zonder incidenten verlopen. 16:12 Mooi om te zien: van tekening naar wagen. 16:10 De wagens nog eens in het echt bekijken? Ze worden vandaag en morgen nog tentoongesteld. 16:08 Er is niet alleen internationale belangstelling van buitenaf, sommige wagens hebben zelf ook een buitenlands tintje. 16:02 Het corso-leven wordt met de paplepel ingegoten. 15:50 Dit weekend werden de dahlia's nog geknipt en op de wagens bevestigd. Corsogroep Teeuws kreeg een bijzondere helpende hand. 15:45 De muzikale begeleiding uit Friesland heeft er zin in. 15:40 In totaal doen er 18 grote wagens mee. Verslaggeefster Vera maakt mooie kiekjes vanaf de zijkant. 15:30 De winnaar van het corso wordt gekozen door het publiek. Iedereen kan stemmen. 15:22 De optocht is ongeveer halverwege met een muzikaal intermezzo door Dutch Pipes & Drums. 15:19 Ook vanuit de luie stoel wordt er genoten van het bloemenfestijn. 15:09 Het publiek aan de kant zit op de voorste rij, en dat is misschien wel de mooiste plek. 15:01 De wagen van corsogroep Geschud(t) 'Zondags Wark' wordt tijdens de rit nog afgebouwd. Zaterdagavond was 'ie "klaar". 14:55 Geen gaten of file tijdens het corso, en dat komt dus hierdoor. 14:48 Niet iedereen was op tijd klaar voor de start... 14:42 Bloemencorso Lichtenvoorde geniet internationale bekendheid. Dit jaar is er zelfs een speciale 'Deutsche Ecke'. 14:35 De eerste grote wagens verschijnen ten tonele en het publiek is onder de indruk. 14:29 Bij zo'n groot evenement komt heel wat voorbereiding kijken, waaronder lijnen trekken. En de politie zit natuurlijk bovenop de veiligheid... 14:22 Bij de start wordt gedanst: 14:15 De corsokids zijn al van start: 14:10 Langs de kant is het gezellig voor jong en oud: 13:50 Deze stoere jongens zijn er helemaal klaar voor: 13:40 Een laatste gelukswens voor alle deelnemers namens de organisatie: 13:30 Er moet natuurlijk wel proefgedraaid worden. Zo deed corsowagen Kleintje Buurt dat zaterdag: 13:15 Het bouwen van een corsowagen is een intensief werkje. Corsogroep Hooiland legde vannacht rond vier uur pas de laatste hand aan hun bouwsel. 13:08 Een belangrijk onderdeel van het festijn in Lichtenvoorde is de muzikale omlijsting. Dit muziekkorps heeft gisteren de laatste repetitie gehad en is helemaal klaar voor de start. 13:05 Voor het eerst naar het corso? Lees vooral deze woorden van Herman ter Haar, voorzitter van de Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde. 13:00 Onze Esther is bij het bloemencorso om verslag te doen voor TV, en al helemaal in de juiste sferen. Reageren op dit bericht? Mail de redactie.