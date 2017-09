Liveblog: Bloemencorso op punt van beginnen

Foto: GelreFM Foto: GelreFM Foto: GelreFM Foto: GelreFM

LICHTENVOORDE - De dahlia's zitten op de goede plek en de wagens staan klaar: het 88e Bloemencorso van Lichtenvoorde is (bijna) van start! Vanaf 14:00 rijdt er een bonte stoet wagens in allerlei kleuren en formaten door het Achterhoekse dorp. Volg alles hier alles in dit liveblog.

Meekijken? Bekijk straks hier onze livestream. 13:40 Een laatste gelukswens voor alle deelnemers namens de organisatie: 13:30 Er moet natuurlijk wel proefgedraaid worden. Zo deed corsowagen Kleintje Buurt dat zaterdag: 13:20 Dit weekend werd er nog druk gebouwd. Corsogroep Teeuws kreeg dit weekend een bijzondere helpende hand. 13:15 Het bouwen van een corsowagen is een intensief werkje. Corsogroep Hooiland legde vannacht rond vier uur pas de laatste hand aan hun bouwsel. 13:08 Een belangrijk onderdeel van het festijn in Lichtenvoorde is de muzikale omlijsting. Dit muziekcorps heeft gisteren de laatste repetitie gehad en is helemaal klaar voor de start. 13:05 Voor het eerst naar het corso? Lees vooral deze woorden van Herman ter Haar, voorzitter van de Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde. 13:00 Onze Esther is bij het bloemencorso om verslag te doen voor TV, en al helemaal in de juiste sferen. Vanaf 14:00 check je de livestream < hier.> Reageren op dit bericht? Mail de redactie.