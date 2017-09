Mysterie rond verdwenen oom opgehelderd, nu loopt Tom de Bridge to Bridge als eerbetoon

ARNHEM - Voor Tom Nuijens is de Bridge to Bridge-loop van dit jaar een heel bijzondere: hij loopt 'm namelijk voor zijn oom. Die kwam in de Tweede Wereldoorlog om het leven. Nu, vele tientallen jaren later, weet Tom pas waarom.

'Running in Memory of Frans Nuijens' staat er op het shirt van Tom, zelf een geboren Arnhemmer. Over een kwartier zal hij de 10 Engelse mijl rennen voor zijn oom. Hij leerde hem nooit kennen, want de man kwam in de oorlog om het leven. Een gevoelig onderwerp binnen de familie van Tom.

'Er zijn wat ooms overleden, mijn vader is de enige die nu nog in leven is. Daarom hebben we een reis gemaakt en de tocht die Frans maakte uitgezocht. Mijn zus kwam achter de route die hij heeft afgelegd.'

Van kamp naar dodentransport

Wat blijkt? Zijn oom zat in het verzet. Hij werd in 1942 of 1943 opgepakt in Frankrijk, Frans moet toen een jaar of 15 zijn geweest, en zat een tijd vast. Daarna belandde hij in kamp Buchenwald.

Tom: 'Vanuit Buchenwald ging hij naar een ander werkkamp. Hij werd ziek en was gewond aan zijn voet. Toen is hij op het dodentransport naar Bergen-Belsen gezet, waar hij is overleden. We zijn blij dat we weten wat er is gebeurd. Ik heb deze loop aangegrepen om de herinnering aan hem levend te houden.'

