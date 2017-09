Dit is het mooiste meisje van Nederland

ARNHEM - Phaydra Saenen uit Arnhem won zaterdagavond de verkiezing van Miss Teen of the Netherlands. Ze mag zich een jaar lang de mooiste tiener van Nederland noemen.

De 17-jarige Phaydra werd in Rotterdam gekroond door Lotte van der Zee, die de titel vorig jaar won en er in juli vandoor ging met de wereldtitel Miss Teenager. Om die titel mag Phaydra in 2018 ook strijden in de Verenigde Staten.

Ze had een overweldigende avond en is nog aan het bijkomen van alle indrukken, vertelt ze aan de telefoon: 'Ik ben net wakker; het was ongelooflijk. We wilden vannacht nog op stap maar daar kwam niets meer van terecht.'

School op één

De komende tijd krijgt Phaydra het druk: 'Er is wel van alles waar ik aan mee mag doen, maar wat dat is, dat is me nu nog onduidelijk. Morgen zou school weer beginnen. Maar, dan ga ik een jurk passen. School blijft wel altijd op één staan hoor! Dat vindt de organisatie ook belangrijk.'

Phaydra studeert artiest/dans en show aan Rijn IJssel en werkt als caissière. Ze deed mee aan de verkiezing omdat ze veel nieuwe dingen hoopte te leren en nieuwe vriendschappen wilde sluiten. Maar, wellicht ligt een modellencarrière ook in het verschiet. Phaydra: 'Eerst wil ik Miss Teenager winnen in Amerika.'