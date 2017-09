'Ik heb de hele nacht niet geslapen'; tientallen klachten over illegale raveparty

NIJMEGEN - De politie heeft zondagmorgen in alle vroegte geprobeerd een einde te maken aan een illegale raveparty onder de Nijmeegse stadsbrug De Oversteek. Tientallen omwonenden klaagden over geluidsoverlast. 'Ik woon in Lent. Ik heb de hele nacht niet geslapen vanwege een evenement met keiharde muziek', schrijft Saskia Jacobs-Labree op Facebook.

De vrouw lag 's ochtends nog wakker en dacht dat het om een legaal feestje ging. 'Het is nu nog aan de gang en de politie zegt niets te kunnen doen want er is een onbeperkte vergunning verleend. Het evenement is paar kilometer verderop. Het is nu 5 uur in de ochtend. Het is toch niet te geloven!'

Misverstand

Verschillende inwoners, onder wie Saskia, kregen in eerste instantie te horen dat het ging om het feest PIÑA bij skatepark Waalhalla, waar een vergunning voor was. Maar na verschillende klachten besloten agenten toch een kijkje te gaan nemen bij De Oversteek.

De politie stuurde daarop alle feestgangers weg, maar die bleken zich daar niks van aan te trekken. Want tegen zeven uur was er onder de brug weer muziek te horen. Rond half negen waren er nog verschillende mensen op het illegale feest.