Automobilist ongedeerd bij zware crash: 'Hij heeft heel veel geluk gehad'

DEIL - Een automobilist moet zaterdagavond een engeltje op zijn schouder hebben gehad toen hij op de A15 van de weg raakte.

Volgens de politie kwam de bestuurder ter hoogte van knooppunt Deil in de slip terecht. Hij verloor daardoor de macht over het stuur en botste tegen een boom.

Toen agenten ter plaatse kwamen, stond de man zonder letsel naast het autowrak. De bestuurder heeft heel veel geluk gehad, schrijft de politie Lingewaal-Neerijnen op haar Facebookpagina.

Gezien de impact van het ongeval is de bestuurder wel ter controle meegenomen naar het ziekenhuis. Waardoor de auto is gaan slippen, is niet bekend. De man had niet gedronken.