Duizenden hardlopers lopen in prima weer de Bridge to Bridge-loop

Marcouch houdt een praatje voorafgaand aan de start. Foto: Omroep Gelderland De start van de kidsrun. Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Zo'n 5000 hardlopers, rolstoelers en handbikers hebben zondag in prima weersomstandigheden meegedaan aan de Bridge to Bridge-loop in Arnhem. De 32e editie van het evenement werd geopend door de nieuwe burgemeester Ahmed Marcouch. Voor hem was het zijn eerste plichtpleging.

Het startschot klonk rond 12.00 uur op het Airborneplein. Vanaf daar ging de Rabo Bridge to Bridge, zoals de loop officieel heet, door de stad Arnhem en door natuurgebied Meinerswijk. De loop eindigde op de beroemde John Frostbrug. Het hardloopevenement werd in 1984 voor het eerst georganiseerd, 40 jaar na de Slag om Arnhem. De 16 kilometer werd gewonnen door Arnhemmer Frank Futselaar. Hij liep de afstand in 55 minuten en kwam met een Airborne-vlag om zich heen gedrapeerd stralend over de finish. Foto: Omroep Gelderland Diverse afstanden Iedere deelnemer kon kiezen uit de 10 Engelse mijl (16 kilometer), 6,20 mijl (10 kilometer of 3,1 mijl (5 kilometer). Er waren ook runs voor kinderen en zakenmensen. De kidsrun ging vanochtend al van start: Zie ook: Bridge to Bridge gaat niet meer door binnenstad

Deelnemers Bridge to Bridge moeten wat verder lopen Reageren op dit bericht? Mail de redactie.