32e Bridge to Bridge-loop van start in Arnhem

Het schot klonk rond 12.00 uur op het Airborneplein. Vanaf daar leidt de Rabo Bridge to Bridge, zoals de loop officieel heet, door de stad Arnhem en door natuurgebied Meinerswijk.

De 16 kilometer is inmiddels gelopen en werd gewonnen door Arnhemmer Frank Futselaar. Hij liep de afstand in 55 minuten en kwam met een Airborne-vlag om zich heen gedrapeerd stralend over de finish.

Foto: Omroep Gelderland

Diverse afstanden

Iedere deelnemer kon kiezen uit de 10 Engelse mijl (16 kilometer), 6,20 mijl (10 kilometer of 3,1 mijl (5 kilometer). Er zijn ook runs voor kinderen en zakenmensen. Laatstgenoemde groep kan met een speciaal zakenteam meelopen.

De kidsrun ging vanochtend al van start:

Natuurlijk leidt de loop over de beroemde John Frostbrug en daar eindigt hij ook weer.

Zie ook: