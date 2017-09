Appelpop 2017: 126.000 bezoekers, 30 acts en 200 kilo confetti

Foto: Ton Arbouw

TIEL - Appelpop was dit weekend weer enorm in trek ondanks het wisselende weer. Het grootste gratis muziekfestival van Nederland trok dit jaar 126.000 mensen naar Tiel. Dat zijn er iets minder dan in de afgelopen jaren.

Tijdens de 26e editie waren er optredens van onder meer Kensington, Racoon, De Jeugd van Tegenwoordig, Broederliefde, The Kik, Sue the Night en Boef. Door het slechte weer gingen vrijdag de hekken van het terrein wat later open. Zaterdag bleef het zo goed als droog op de Waalkade. Een compilatie van Appelpop 2017: Zeer geslaagd Volgens de organisatie is Appelpop dit jaar zonder grote incidenten verlopen. 'Wij kijken terug op een zeer geslaagde 26e editie. Met 30 acts, 126.000 bezoekers en 200 kilo verschoten confetti kijken we uit naar 2018!' Zie ook: Aftermovie: nagenieten van Appelpop

