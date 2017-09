Drugsdealer krijgt dwangsom van duizenden euro's opgelegd

PUTTEN - In Putten heeft de politie in de nacht van zaterdag op zondag een drugsdealer betrapt. Volgens de Ermelose wijkagent Jelle van Heerikhuize kan de man een dwangsom van duizenden euro's verwachten.

De man uit Ermelo kon op heterdaad worden aangehouden nadat hij op straat harddrugs had verkocht. De verdovende middelen die de dealer bij zich had, zijn in beslag genomen, evenals een weegschaaltje, een mobiele telefoon en zo'n 95 euro aan contant geld.

De dwangsom die de man waarschijnlijk krijgt opgelegd, is een soort voorwaardelijke boete van de gemeente. De Ermeloër moet die betalen als hij nog een keer de fout ingaat.