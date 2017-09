Punkrockband Ink Bomb lanceert eerste videoclip

NIJMEGEN - De Nijmeegse punkrockband Ink Bomb heeft zijn eerste clip uitgebracht. De video is gemaakt bij het nog niet eerder gepubliceerde nummer The Bleachers.

The Bleachers is afkomstig van de nieuwe EP Swim, die op 23 oktober verschijnt. Swim is net als de demo en de debuut-EP Invincible Summer zelf opgenomen en gemixt door Ink Bomb-gitarist Quirijn Foeken.

Ink Bomb - The Bleachers

Sanne Nijenhuis

Eind oktober viert de band de lancering van deze tweede EP met een 'releaseshow'. Voor de videoclip is Ink Bomb een samenwerking aangegaan met cameraman en regisseur Sanne Nijenhuis, die ook verantwoordelijk is voor clips van onder andere de Nijmeegse hiphopacts Breekpunt en Anders Niemand.

Ink Bomb maakt sinds 2015 melodieuze punkrock in de traditie van Bad Religion en No Fun At All. De band heeft al tientallen optredens in binnen- en buitenland op zijn naam staan.

Ink Bomb zien spelen? Klik hier.