Fraser: 'Dit was onze avond'

ROTTERDAM - Vitesse-trainer Henk Fraser was na afloop van de 0-3 winst in Rotterdam niet alleen maar tevreden over zijn ploeg. Hij baalde vooral van de eerste helft, maar hij kon wel genieten van zijn spelers.

'We begonnen niet agressief genoeg. Er waren wel drie of vier momenten waar we de bal ook zo inleveren. Daarom stond ik ook veel te schreeuwen aan de zijlijn.'

Het was ook wennen, want Vitesse speelde met drie andere jongens dan de laatste competitiewedstrijd. Miazga, Van der Werff en Castaignos mochten beginnen. Goede keuze bleek na afloop. 'Maar ik weet dat ik afgerekend word op resultaten. Als we niet hadden gewonnen zouden het verkeerde keuzes zijn. Maar de spelers zitten dicht op elkaar qua kwaliteit. We moeten het dit jaar ook echt meer dan vorig seizoen echt samen doen. Niemand kan namelijk 50 tot 55 wedstrijden spelen.'

'De 0'

Dan was er nog een positief punt. Vitesse hield voor de eerste keer de 0 dit seizoen. 'Ook daar zijn we heel blij mee. Vooral Remko Pasveer natuurlijk. Maar het is wel een wonder, vooral omdat zij nog een bal voor een leeg goal naast schieten. Die moet er natuurlijk in, maar goed. Dit was onze wedstrijd en onze avond.'