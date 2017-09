Wegpiraat scheurt 111 kilometer te hard

NIJMEGEN - Het gas iets te diep intrappen doen veel mensen wel eens, maar wat een bestuurder in Nijmegen deed was wel heel erg buiten alle proporties. Hij reed zaterdag met 197 kilometer per uur over de N325, waar 80 is toegestaan.

De bestuurder werd gesnapt omdat agenten bij de Ovatonde met een lasergun stonden. Er ging nog 6 kilometer correctie vanaf, waardoor de bestuurder officieel 111 kilometer te hard reed. Dat is alsnog meer dan genoeg voor een flinke bekeuring en de bestuurder is ook zijn rijbewijs kwijt. De identiteit van de man of vrouw achter het stuur is niet bekendgemaakt door de politie.