Castaignos: 'Hij is heel lelijk, maar deze telt ook'

ROTTERDAM - Vitesse won vrijdagavond met 0-3 van Excelsior in Rotterdam. Luc Castaignos mocht voor de eerste keer in de basis beginnen bij Vitesse en hielp de Arnhemmers op weg met de eerste treffer.

De spits frummelde met zijn bovenbeen uiteindelijk een hoekschop in de goal. 'Ja, hij was heel lelijk. Maar deze goals tellen ook. Hopelijk is dit de eerste van heel veel', zo lacht de spits na afloop.



Castaignos mocht het eerder dit seizoen vooral met invalbeurten doen, maar nu kreeg hij de kans op de linksbuitenpositie. Niet de positie die hij gewend is. 'Ik ben natuurlijk van nature spits, nu sta ik aan de flank. Dat is heel anders. Ik moet daar nog een beetje gevoel in krijgen. Maar dat kan alleen door te spelen.'

'Er staat iets zwaars te wachten'

In de eerste helft haalde Vitesse nog geen hoog niveau, dat moet donderdag als Lazio Roma naar GelreDome komt echt anders. 'Dan staat ons iets heel zwaars te wachten. Dat is een ander kaliber dan vandaag op de mat stond. Dat zijn dan geslepen Italianen. Dat is verdedigen, dat is overtredingen maken, dat is uitlokken écht op zijn Italiaans. Dan moeten wij op ons hoede zijn en de kansen die we krijgen zeker benutten.'