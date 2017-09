Sanne loopt zich in het zweet voor doodziek dochtertje

BORMIO - Sanne Lieffering uit Laag Soeren heeft met haar zus Lizzy en een vriendin in drie dagen drie steile bergen in Italië bedwongen. Afgelopen beklom ze de Gavia, Mortirolo en Stelvio, samen met zo'n honderd andere deelnemers.

Er was wel wat regen op de laatste dag, maar dat weerhield de vrouwen niet om er een feestje van te maken, schrijft Sanne op Facebook.

De vrouwen deden dit allemaal om geld in te zamelen voor de Stichting Energy4All uit Beuningen, die een beter leven wenst voor kinderen met een ongeneeslijke stofwisselingsziekte. De dochter van Sanne, de 9-jarige Liz, heeft die ziekte ook. Daardoor kan Liz niet lopen, praten of zitten.

Helft wordt niet ouder dan 10

Veel doorzettingsvermogen heb je nodig om het vol te houden. Dat staat symbool voor wat patiënten met een energiestofwisselingsziekte dagelijks meemaken, maar dan om te overleven. 'De ziekte is levensbedreigend,' aldus Sanne. '50% van de patiënten wordt niet ouder dan 10 jaar en 70% haalt de volwassen leeftijd niet.'

Sinds 2006 wordt er onderzoek gedaan naar een medicijn tegen de stofwisselingsziekte. Het onderzoek is nu in de tweede fase, dat betekent dat het proefmedicijn wordt toegediend aan een beperkt aantal mensen. De kosten voor het onderzoek zijn tot nu toe 5 miljoen euro.

Het was de tweede keer dat Sanne de Italiaanse bergpassen beklimt voor het goede doel. In 2013 haalde ze ook al enkele duizenden euro's op. Dit keer hoopt ze de tienduizend euro te halen. Later wordt bekendgemaakt hoeveel er door de vrouwen is opgehaald.

Ook andere Gelderlanders deden mee met de actie: