De 45km-auto van Gert Jan (16) is in beslag genomen: 'Ik reed helemaal niet te hard'

OPHEUSDEN - 'Ik ging m'n zus wegbrengen naar een vriendin in Maurik', begint Gert Jan van Doorn. De 16-jarige jongen uit Opheusden werd vrijdagavond aangehouden omdat het 45km-busje waarin hij reed veel harder kon dan is toegestaan.

Hij werd aangehouden op de provinciale weg in Maurik. 'Daar kwam ik een politieauto tegen en zij wezen meteen naar mij. Ze zeiden dat ze een andere 45km-auto zochten, omdat er iemand had gebeld dat zo'n auto te hard reed. Maar nu wilden ze meteen ook even mijn snelheid controleren.'

De agent stapte achter het stuur en constateerde dat de auto 110 kilometer per uur kon. Veel te veel, vond de agent, waarop het autootje werd meegenomen.

Gert Jan bezweert dat hij zich altijd aan de snelheid houdt. 'Ik reed helemaal niet te hard. Eigenlijk was er helemaal niks aan de hand.'

Zuiniger rijden

Maar waarom kan zijn voertuig dan 110 kilometer per uur? 'Ik moet ook op de centen letten dus ik had de derde versnelling opengezet', vertelt de tiener, die ook monteur is. 'Dat rijdt veel zuiniger en het is ook rustiger.' Eigenlijk mogen 45km-voertuigen alleen een eerste en tweede versnelling open hebben staan.

Nu is hij zijn wagen kwijt. 'Ik mag hem binnenkort waarschijnlijk weer ophalen', zegt Gert Jan. 'Dan begrens ik hem weer terug en zet ik de derde weer dicht. Dan moet ik hem ook weer laten zien aan de politie. Ik zal ook wel een bekeuring krijgen, maar ik heb nog niks gezien.'

Zie ook: Betrapt! 45km-busje kan 110 km/uur