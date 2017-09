Ruimte te klein voor alle spullen voor Sint-Maarten

ARNHEM - Er is heel veel opgehaald, vertelt Soraya Kemnaad uit Arnhem. 'Kleren, voedsel, dierenvoeding, toiletartikelen, huishoudelijke spullen, stanleymesjes, bestek, pannen...'. Samen met Patricia Hopman zamelde ze zaterdag spullen in voor de inwoners van Sint-Maarten die zijn getroffen door de orkaan Irma.

Tussen 12.00 en 18.00 uur zamelden ze aan de Broekstraat spullen in. Het plan werd vrijdagavond bedacht en zaterdag uitgevoerd. Met succes dus, en Soraya is dik tevreden. 'De ruimte was te klein voor alle spullen. We hebben veel meer opgehaald dan verwacht.'

Zeecontainers

Soraya en Patricia besloten zich vrijdagavond aan te sluiten bij de Rotterdamse actie 'Make St Maarten great again'. Met dat initiatief wil een groep Rotterdammers spullen verzamelen voor de getroffen inwoners. Voor dat doel staan in de havenstad zeecontainers klaar.

De goederen uit Arnhem zijn zaterdagavond opgehaald door de actievoerders uit Rotterdam. Of de actie in Arnhem een vervolg krijgt is even afwachten. 'Dat kan ik nu nog niet zeggen', vertelt Soraya. 'Het hangt ervan af wat er in Rotterdam en Amsterdam is opgehaald en dat wordt later duidelijk.'

Wanneer de zeecontainers worden verscheept naar de Caraïben, is nog niet bekend.

Zie ook: 'Alles is nodig'; Arnhemmers zamelen spullen in voor Sint-Maarten