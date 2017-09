Liveblog: Matavz scoort penalty, 0-2 op Woudenstein

ROTTERDAM - Vitesse speelt vanavond haar tweede uitwedstrijd van het seizoen. Ditmaal in Rotterdam bij Excelsior. Dat gebeurt wel zonder aanvoerder Guram Kashia en buitenspeler Milot Rashica. Zij speelden interlands afgelopen week en krijgen rust, ook met het oog op de Europese wedstrijd tegen Lazio Roma aankomende donderdag.

TUSSENSTAND EXCELSIOR - VITESSE: 0-2

54': GOAL! Matavz gaat achter de bal staan en scoort! Dat deed hij in de Johan Cruijff Schaal-wedstrijd niet vanaf 11 meter, nu wel.

53': Büttner wordt weggestuurd en wordt neergelegd. Nijhuis fluit voor een penalty!

46': We gaan weer verder! Geen wissels.

45': Het is meteen rust.

45': GOAL! Het is raar, maar waar. Vitesse komt op voorsprong, het is de eerste van Luc Castaignos. Hij werkt een hoekschop van Büttner binnen. Hoe weet niemand, maar hij zit erin.

44': Nicky Hofs gaat er maar eens bij staan. Niet omdat het zo opwindend is, maar omdat hij er alvast vandoor gaat richting de koffie.

40': Het hoogtepunt van deze wedstrijd. De klok geeft aan dat het nog maar vijf minuten tot de rust is.

35': Nog tien minuten tot aan de rust. Heeft er iemand een leuk verhaal te vertellen?



27': Nu een afstandsschot van Navarone Foor. Die gaat maar net over.

26': Vitesse probeert het vooral met lange ballen, maar daarmee wordt het nog niet echt gevaarlijk.

19': Vitesse heeft er 19 minuten op moeten wachten, maar dit is de eerste kans. Een vrije trap van Alexander Büttner wordt gepakt door Excelsior-keeper Kristinsson.

17': Dabo blijkt weer in vorm te zijn. Hij levert een bal in bij Excelsior en mist de eerstvolgende hoge bal finaal.

15': Er gebeurt verder nog weinig. Tot ergernis van Vitesse-trainer Fraser die al zeker 10 minuten staat te schreeuwen langs de zijlijn.

7': Vitesse kan meteen in de achteruit. Excelsior krijgt drie grote mogelijkheden binnen 10 seconden, maar uiteindelijk ziet Pasveer de bal, tot zijn opluchting, in het zijnet belanden.

3': In ieder geval al vuurwerk in het uitvak, nu nog op het veld.

1': We zijn begonnen!

20.45: Daar zijn de beide elftallen dan voor de vierde speelronde dit seizoen.

20.40: Het is even wachten totdat de spelers zich melden op het veld. Iedereen is er klaar voor. Zelfs het veld nu.

20.35: Deze man krijgt vandaag dus een basisplaats tegen Excelsior. Hij heeft nog niet kunnen scoren voor Vitesse. Kan Castaignos dat vandaag wel? Hij staat samen met Matavz in de aanvalslinie.

20.28: Veel supporters uit Arnhem zijn meegereisd.

20.25: Trainer Henk Fraser staat ondertussen de pers te woord voorafgaand aan het duel.

20.20: De spelers zijn bezig aan de warming-up in Rotterdam.

20.15: Vitesse zal vanavond een lastige opgave hebben aan Excelsior. Na een goede winstreeks vorig jaar, wist Excelsior Vitesse een halt toe te roepen. Het werd 2-0 door een uitblinkende Nigel Hasselbaink. Vanavond hoopt Vitesse sneller klaar te zijn, want dan kunnen ze zich een beetje sparen voor donderdag.

20.10: Heracles-Feyenoord staat aan op de tv in de perskamer/het spelershome, al zou je ook zomaar kunnen denken dat het een potje op de playstation is.

20.05: Het stadion ligt er mooi bij. Even de zon achter de wolken, na een hele regenachtige dag. Het is perfect voetbalweer.

20.00: Vitesse speelt dus zonder Kashia en Rashica, maar dat betekent dat Castaignos en Miazga een basisplaats krijgen. En aangezien Kruiswijk geblesseerd is, speelt ook Maikel van der Werff.

Opstelling: Pasveer, Dabo, Miazga, v.d.Werff, Büttner, Bruns, Serero,Foor, Linssen, Matavz, Castaignos.