REGIO8 verkozen tot Omroep van het Jaar

ULFT - REGIO8 en Optimaal FM zijn zaterdagmiddag samen met OPEN Rotterdam verkozen tot Omroep van het Jaar 2017. Het regionaal mediacentrum uit Ulft kreeg de titel tijdens de uitreiking van de OLON Awards op het Mediapark in Hilversum.

'Een fantastische waardering voor de inzet die er in de afgelopen drie jaar is geleverd in de Achterhoek. Samen met alle medewerkers, vrijwilligers en partners hebben we een flinke professionaliseringsslag gemaakt vanuit het vroegere Optimaal FM en dat wordt nu beloond', vertelt eindredacteur Jesper Stoffelen. 'We zijn nog altijd vol ambitie, maar deze prijs is voor iedereen alvast een hele mooie mijlpaal.'



REGIO8 kreeg de titel uit handen van juryvoorzitter Toine van Peperstraten, die onder meer bestond uit bestuurders van de NPO, docenten van media-opleidingen en onderzoekers. Vorig jaar was REGIO8 voor het eerst genomineerd. Het mediacentrum werd pas in 2015 opgericht.

Foto: Omroep Gelderland