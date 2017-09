Protestsong tegen uitbreiding vliegveld Lelystad in première op de Veluwe

Het lied is geschreven door de bluegrass-formatie Joe Kerosine & The Decibelles en is een bewerking van hun al bestaande nummer Long Journey Home.

Het refrein gaat als volgt:

'De dieren van de Veluwe slaan op de vlucht,

Slaan op de vlucht, joh, slaan op de vlucht,

De dieren van de Veluwe slaan op de vlucht,

Weg met die herrie in de lucht!'

Ze zijn niet zo van de keiharde actie in het doorgaans rustige dorp, maar nu is het de inwoners bittere ernst.

Bewoners willen geen vliegtuigen die op 1800 meter hoogte over de Veluwe scheren. Dat gaat mogelijk wel gebeuren als de plannen voor de nieuwe aanvliegroutes voor de luchthaven Lelystad doorgaan.

Marjolein Rotsteeg van de actiegroep Red de Veluwe: 'Het betekent lawaai, stank en bovenal wordt de rust van de Veluwe aangetast.'

Strak tourschema

Joe Kerosine & The Decibelles hebben een strak schema deze zaterdag. Na een eerste optreden bij DijBaan in een weiland, is de volgende locatie snackbar De Zevensprong. Hier wordt de formatie ontvangen door ongeveer tien bezorgde inwoners van Hoenderloo.

De snackbareigenaar zet voor de gelegenheid de deuren open, zodat het protestlied door de straat te horen is. 'Weet je wat het is,' zegt hij, 'Je weet nooit wat het wordt. En als het er is, raak je het ook nooit meer kwijt.'

Zijn visie wordt instemmend ontvangen door de aanwezigen.

Patatje oorlog

Joe Kerosine bestelt na zijn optreden een patatje oorlog, 'omdat het oorlog is'. Dan gaat de protestgroep verder het dorp in. Het laatste optreden staat gepland bij de supermarkt in het dorp. Allemaal om zoveel mogelijk handtekeningen op te halen.

De petities van vier actiegroepen uit Gelderland en Overijssel hebben inmiddels 75.000 handtekeningen opgeleverd. Het is de bedoeling dat de handtekeningen straks worden aangeboden aan politici in Den Haag.

