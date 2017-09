NK Petanque: feestje van enthousiaste veteranen, want jongeren zijn lastig te vinden

Aanvankelijk zou het NK over twee dagen worden uitgesmeerd, maar omdat niet meer dan 32 teams zich inschreven, bleef het toernooi beperkt tot alleen deze zaterdag. De organiserende vereniging, Amicale de Petanque Maboul, had daarbij graag een NK voor beloften georganiseerd.

Het evenement was een NK voor veteranen, waarbij de jongste deelnemer 55 jaar is. Voorzitter Hans Bette: 'Er zijn genoeg jongeren die de sport beoefenen, maar voor dit toernooi in Ede waren er te weinig die zich hadden aangemeld.'

Verdwaald iemand

'Het imago is misschien één van de redenen', zoekt Bette naar een verklaring voor de mindere belangstelling van jeugd. 'We zijn bezig te kijken hoe we jongeren aan ons kunnen binden. Maar soms snap ik het ook wel: zij kiezen toch sneller voor een teamsport, zoals hockey of voetbal. Dat is ook meer met leeftijdgenootjes. Nu zit er soms een verdwaald iemand tussen de relatief oudere mensen.'

Bekijk de reportage (het artikel gaat verder onder de video)

Droog spelen is ook fijn

Het NK Petanque in Ede werd zaterdag gespeeld door 32 koppels, oftewel doublets. Per team heeft een speler de beschikking over drie boules. De een probeert de bal zo dicht mogelijk bij de but te leggen, het zogeheten pointeren. De ander is de schutter, in de het jargon tireren genoemd.

Door de regen moest het NK zaterdag binnen worden gehouden. Ede heeft ook de beschikking over een groot aantal banen dat buiten ligt. Bette: 'Het is jammer dat het zonnetje niet schijnt en dat het vandaag regende. Maar we zijn al blij dat we droog kunnen spelen.'