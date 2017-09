Afgelast Horse Event Ermelo gaat zondag wel door

ERMELO - Het Horse Event in Ermelo gaat zondag wel door. Zaterdag werd het evenement afgelast, omdat het terrein voor een groot deel onbegaanbaar was. Er werden 17.000 bezoekers verwacht.

Nog niet alle problemen zijn voorbij en dat betekent dat een aantal onderdelen van het programma in aangepaste vorm doorgaat. Ook wordt gekeken of de parkeerplaatsen in weilanden nog verhard kunnen worden. Zondag staan ook sleepwagens paraat die auto's kunnen lostrekken als ze vastzitten in de modder.

De zondag is compleet uitverkocht. Mensen die voor zaterdag een kaartje hadden, kunnen die daardoor niet meer omzetten naar de zondag. De organisatie verwacht zondag zo'n 10- tot 12.000 mensen. Er kunnen geen mensen meer bij in verband met de veiligheid. Wie voor zaterdag een kaartje had, kan zijn geld terugkrijgen.

Het is de eerste keer in 16 jaar dat een deel van het evenement wordt afgelast.