Kanoërs halen halve ton op tegen kanker

DOETINCHEM - De eerste editie van het evenement Swim to Fight Cancer in Doetinchem heeft minimaal vijftigduizend euro opgeleverd. Zaterdag gingen zo'n honderd deelnemers in kano's de Oude IJssel op om geld op te halen voor de strijd tegen kanker.

Het evenement begon iets anders dan gepland. Door een bacterie in het water kon er niet gezwommen worden en moest de tocht per kano worden afgelegd.

'In het begin was er enorme teleurstelling', vertelt organisator Margot Verhagen. 'Maar de grootste groep heeft zich heel snel herpakt.'

Deelneemster Silke Leenders kwam in tranen de wal op nadat ze haar tocht over de Oude IJssel had afgelegd. 'Het was prachtig, echt één van de mooiste belevenissen in mijn leven', vertelde Leenders snikkend. 'Mijn buurvrouw die heel veel voor mij heeft betekend is vorig jaar overleden aan kanker. Het is echt heel mooi om dit te mogen doen.'

'Je moet doorgaan'

Britt Hermans verloor haar moeder twee maanden geleden aan de ziekte. Het was een pittige tocht. 'Je denkt van 'ik ben moe', maar je moet natuurlijk doorgaan. Want alle mensen die ziek zijn zijn veel vermoeider en zieker dan wij, dus je moet doorgaan.'

Organisator Verhagen is overdonderd door de opbrengst. 'Waanzinnig. En dat voor een eerste editie in een stad als Doetinchem. We zijn ontzettend trots.'