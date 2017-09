Ravage na orkaan Irma: Jelle maakt zich op voor nog een mega-storm

PHILIPSBURG - Het zijn spannende dagen voor Jelle Hamstra. De Zutphenaar woont in Philipsburg op Sint-Maarten, het eiland waar de verwoestende orkaan Irma overheen trok. De inwoners van het Caribische eiland zijn nog niet bekomen van de ene klap, en nu is de volgende orkaan al onderweg.

Jelle vertrok ooit naar Sint-Maarten om een hotel te runnen, tegenwoordig zit hij in het onroerend goed. Via zijn mobiele telefoon kan Jelle nog in contact staan met de buitenwereld. Hij laat aan Omroep Gelderland weten dat er maar mondjesmaat stroom beschikbaar is, en dus ook geen of nauwelijks internet. Daardoor is de laatste informatie over de nieuwe orkaan die onderweg is (José) lang niet bij iedereen bekend.

'Kunnen we wel aan'

Jelle: 'José komt nu dichterbij dan we vrijdag hadden verwacht. De angst valt mee op dit moment. Irma was de sterkste orkaan ooit hier, en de eerste die werd gespot door aardbevingsapparatuur.' Snelheden tot 185 mijl per uur (280 kilometer per uur) werden bereikt, zegt hij. 'Dus dan kunnen we 125 mijl per uur ook wel aan.' Dat is de snelheid die voor José wordt verwacht.

Foto: Jelle Hamstra

'Ik ben nu aan het voorbereiden, eventueel dingen aan het herstellen, gewoon met hout dat op straat ligt. Je kunt niet inkopen, want alle winkels zijn dicht. De plunderaars zijn eindelijk onder controle. Ik werd vanochtend gewekt door schietende mariniers. Prima, maar drie dagen te laat.'

Na orkaan Irma is sprake wetteloosheid en plunderingen. De inzet van onder meer Nederlandse mariniers, die ook in de Caraïben zijn gelegerd, moeten dit risico enigszins onder controle zien te krijgen.

