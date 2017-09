Bloemetje voor getroffen pluimveehouders

De pluimveehouders hadden het Barneveldse bedrijf Chickfriend ingehuurd om bloedluis te bestrijden. Later bleek dat ze in het mengsel het verboden middel fipronil gebruikten. Zo raakten de kippen en eieren besmet.

'We moeten niet het persoonlijke uit het oog verliezen', zegt De Haan. 'Je probeert in deze crisis van alles te regelen om zo de boeren te ondersteunen. Maar achter de schermen draait het om families, persoonlijke drama's.'

Pluimveebedrijven zijn van oorsprong familiebedrijven. Volgens De Haan treft dit dan ook niet alleen de boer, maar ook zijn gezin en de familie rondom de pluimveehouder. Met de bos bloemen wil de vakbond de pluimveehouders een steuntje in de rug geven.

Foto: Hennie de Haan

Emotioneel en financiële klap voor boeren

Afgelopen week werd duidelijk dat de eerste vijf á tien dagen na de vermageringskuur van de kippen, de eieren dubbel zoveel fipronil bevatten. Opnieuw een klap voor de geblokkeerde pluimveehouders, want de eieren kunnen nog steeds niet de markt op. Naast financiële schade doet dat ook emotioneel wat met de boeren, vertelt De Haan.

'Via de eierstokken kan nog fipronil worden afgegeven', zei de voorzitter eerder tegen Omroep Gelderland. 'Maar daarna hopen we toch echt dat het leeuwendeel van de eieren minder dan 0,005 milligram fipronil per kilogram bevat. Dan mogen ze weer vrij verhandeld worden, want dat gehalte is voor mensen en verdere bereidingen totaal onschadelijk.'

Pluimveehouders noemen het attent dat er een bloemetje is bezorgd. De Haan laat nog weten dat niet alle boeketten persoonlijk worden bezorgd en sommige pas volgende week worden afgeleverd.

Zie ook: