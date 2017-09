Geen oogst bij eeuwenoude boomgaard

LOCHEM - Landgoed Velhorst is een mooi stukje natuurgebied om tijdens de Open Monumentendag te bezoeken. De eeuwenoude boomgaard trekt altijd veel bekijks. Alleen zal er nu weinig vruchten in de boom zitten. De oogst is namelijk mislukt.

Verschillende rassen

Ten zuidoosten van Almen bevindt zich landgoed Velhorst. Het landgoed heeft een historische moestuin en boomgaard met oude fruitrassen. “In het voorjaar heeft het een aantal nachten gevroren waardoor de bloesems van de peren- en appelbomen zijn bevroren,” vertelt tuinbaas Maarten Vos. “We hoopten nog dat er iets zou komen, maar dat gebeurde niet.” Voorgaande jaren was volgens Maarten de oogst wel een vrachtwagen vol. “In onze boomgaard hebben we ook verschillende oude rassen. Deze kom je niet tegen in de supermarkt.”

Theekoepel

Velhorst heeft een mooi natuurgebied en dat is zeer geliefd bij wandelaars en fietsers. Het landgoed is vermoedelijk in de twaalfde eeuw ontstaan, maar had toen nog een andere naam. In de 17e eeuw werd Huize Velhorst gebouwd. Daarvoor stond er alleen een boerderij op het land. De bewoners van het landgoed lieten een theekoepel bouwen.

Berkel

De rivier de Berkel slingert door het Landgoed Velhorst. Langs de rivier vind je akkers die door een eeuwenlange bemesting met plaggen en mest een bolle vorm hebben gekregen. Er zijn verschillende soorten planten en dieren te zien in de omgeving hiervan. Er groeien bijvoorbeeld zeldzame planten zoals de dwergzegge, het melkviooltje en vetblad.