Vrouw ontkomt aan gemaskerde overvallers; drie tieners opgepakt

OCHTEN - Een vrouw uit Ochten moet vrijdagochtend de schrik van haar leven hebben gekregen toen ze bij haar woning aan de Burgemeester H. Houtkoperlaan in haar auto zat. Drie gemaskerde overvallers versperden haar de weg en één van hen richtte een vuurwapen - of iets wat daarop leek - op het slachtoffer. Dat meldt de politie zaterdag.

Hoewel de overvallers haar tegenhielden, wist de bewoonster te ontkomen. Ze reed weg in haar auto en belde even verderop de politie. Een getuige zag kort daarna drie jongemannen wegrennen vanuit de Burgemeester H. Houtkoperlaan in de richting van de Pruimengaard/Waalkant.

Tieners van 16, 17 en 18

Agenten die inmiddels op zoek waren naar de overvallers konden de drie verdachten op de Lingekant aanhouden voor de bedreiging. Het gaat om tieners van 16, 17 en 18 uit Kesteren, Ochten en Tiel. Mogelijk wilden ze een woningoverval plegen.

De politie wil graag in contact komen met mensen die de jongemannen, alle drie lichtgetint en donker gekleed, rond het tijdstip van de overval hebben gezien in de omgeving van de Burgemeester H. Houtkoperlaan.