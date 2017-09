Huisbaas die BNN-presentator te lijf ging, raakt gewond bij ongeval

NIJMEGEN - De Nijmeegse vastgoedmagnaat Ton Hendriks, die BNN-presentator Tim Hofman vorige maand hardhandig zijn pand uitwerkte, is zaterdag gewond geraakt bij een verkeersongeval.

De 70-jarige Hendriks reed 's ochtends met zijn fiets op de Mariënburg in het centrum van Nijmegen toen hij door een auto werd geschept. Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet bekend. De vastgoedmagnaat is voor onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het nu met hem gaat, is niet bekend.

Schermutseling

Hendriks kwam in opspraak na de schermutseling met presentator Tim Hofman. Die bracht voor zijn YouTube-programma #BOOS een bezoek aan het bedrijf van Hendriks om verhaal te halen na klachten van huurders over misstanden.

De confrontatie ontaarde in een handgemeen, waarbij huisbaas Hendriks Hofman hardhandig zijn pand uitwerkte. De BNN-presentator liep daarbij een gebroken kaak op. Hendriks probeerde daarna bij de rechter tevergeefs uitzending van de beelden te voorkomen.

