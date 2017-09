Nieuw beroepsverbod voor natuurgenezer Klaus Ross

Foto: Pixabay

WESEL - De Duitse natuurgenezer Klaus Ross heeft een beroepsverbod gekregen in de stad Wesel, vlak over de grens bij Nijmegen. De justitie in dat land verdenkt hem van dood door schuld, nadat enkele patiënten die hij behandelde vlak achter elkaar overleden.

Er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek tegen Ross, waarbij justitie zich richt op de dood van drie mensen vorig jaar zomer. Dat gebeurde nadat Ross hen het middel 3-BP had toegediend. Een persoon overleed in het ziekenhuis in Nijmegen, een ander komt uit Apeldoorn. Niet gewenst op twee plekken Klaus mag zijn beroep ook niet meer uitoefenen in het Duitse grensplaatsje Brüggen, bij Roermond. Volgens de Duitse WDR komt het beroepsverbod op aandringen van de deelstaatregering in Düsseldorf, omdat hij in Wesel ging werken nadat hij uit Brüggen moest vertrekken. Het middel waarmee Ross patiënten behandelde en dat de drie mogelijk fataal werd, is niet geregistreerd. Het ontbreekt daardoor aan grootschalig onderzoek dat aantoont welke effecten het middel heeft. Justitie onderzoekt nu de dood van tientallen patiënten die stierven tijdens een behandeling tegen kanker. Zie ook: 'Natuurgenezer Klaus Ross werkt nog steeds' Reageren op dit bericht? Mail de redactie.