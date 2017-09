Opnieuw auto over de kop op A50

Foto: Jean-Marc Regelink / Persbureau Heitink Foto: @WIS_JanvA

ARNHEM - Op de A50 bij Arnhem is een auto over de kop geslagen. De bestuurder raakte daarbij gewond. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het eenzijdige ongeval gebeurde in de richting van Apeldoorn. De toedracht is niet bekend. De wagen ligt op zijn kant in de berm. Vanwege bergingswerkzaamheden is tussen knooppunt Waterberg en Arnhem-Centrum de rechterrijstrook afgesloten. Eerder deze ochtend sloeg er ook al een auto over de kop op de A50. Het ging toen mis bij Emst. Zie ook: Vrouw slaat met auto over de kop op A50