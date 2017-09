Negatief rapport over Lelystad Airport na jaren openbaar gemaakt

Foto: Pexels

LELYSTAD - Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) gaf in 2009 een negatief advies over Lelystad Airport. Om in de Flevopolder 35.000+ vliegbewegingen te maken, moet het luchtruim heringedeeld worden. In het noorden van Gelderland is veel weerstand tegen de plannen.

Onderzoeksprogramma Zembla komt met de onthulling over het advies van LVNL. Het programma wist het rapport van acht jaar geleden in handen te krijgen. Tot die tijd zou het niet openbaar zijn geweest. Het staat ook niet op de website van de Alderstafel Lelystad, de opdrachtgever van het rapport. 'Geen open kaart' Door het op te vragen bij het secretariaat van de Alderstafel, is het nu alsnog in de openbaarheid gekomen. Een van de mensen verbonden aan de Werkgroep Luchtruim Overijssel, zegt lang op dit rapport te hebben gewacht. Dat het niet openbaar was, voelt voor hem alsof er geen open kaart wordt gespeeld. In het rapport staat onder meer dat er nauwelijks ruimte zal zijn om vertraging in te halen bij de komst van Lelystad Airport, en dat de punctualiteit en de betrouwbaarheid van het Schipholverkeer kunnen afnemen. De secretaris van de Alderstafel Lelystad zegt dat het rapport niet gepubliceerd werd, omdat het aanleiding was voor vervolgstudies om tot nieuwe inzichten en stappen te komen. In de Luchtruimvisie 2014 staat dat het luchtruim heringedeeld gaat worden, en dat zodoende rekening is gehouden met de bevindingen van LVNL. Zie ook: Het rapport van LVNL

Tegenstanders laagvliegroutes Lelystad: 'Ministerie sluit ons buiten'