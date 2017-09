'Alles is nodig'; Arnhemmers zamelen spullen in voor Sint-Maarten

ARNHEM - Enkele Arnhemmers organiseren dit weekend in hun woonplaats een inzamelactie voor Sint-Maarten. Tussen 12.00 en 18.00 uur is op de Broekstraat 32 een ruimte geopend waar mensen hun spulletjes kunnen achterlaten.

Orkaan Irma liet een grote ravage achter op het eiland, dat onder het Nederlandse koninkrijk valt. De meest basale dingen zijn nu nodig voor de inwoners: ingeblikt voedsel, zaklampen, toiletpapier en andere hygiëne-producten.

Soraya Kemnaad organiseert samen met Patricia Hopman de inzameling voor de eilandbewoners in nood.

Zeecontainers voor Sint-Maarten

Zeven zeecontainers staan in de haven van Rotterdam te wachten op hulpgoederen met bestemming Sint-Maarten. Soraya: 'Die containers zijn ter beschikking gesteld voor alle groepen die inzamelacties organiseren. Alles wat mensen hebben, gaat daarin. En als ze vol zijn, kunnen ze naar het gebied.'

Gisteren was één van de initiatiefnemers Patrick Marcellino van de actie Make Sint Maarten great again te gast bij DeWereldDraaitDoor, om te vertellen over de actie die hij daar op touw heeft gezet. De dames uit Arnhem besloten zijn voorbeeld te volgen: 'Wij hebben in no-time een ruimte gekregen, waar we nu zelf kunnen inzamelen', zegt Soraya.

Ze geeft een lijstje met spullen waar dringend behoefte aan is:

Oplaadbare zaklampen

Powerbanks,

Maandverband

Toiletpapier

Zakdoeken

Pampers

Billendoekjes

Houdbaar voedsel

Mensen mogen ook zelf dingen bedenken; alles wat je in het dagelijks gebruik nodig hebt, is welkom. Soraya benadrukt wel: wie voedsel doneert, moet echt met houdbare producten komen. Want anders wordt ruimte in de zeecontainers in beslag genomen door spullen die bij aankomst linea recta de vuilnisbak in kunnen.