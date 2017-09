Auto brandt uit in Arnhem, de zoveelste

Foto: Persbureau Heitink

ARNHEM - In Arnhem is voor de zoveelste keer een auto in vlammen opgegaan.

Zaterdagochtend vroeg was het raak op de parkeerplaats van de Decathlon. De brandweer kwam ter plaatse om te blussen, maar kon niet voorkomen dat het voertuig volledig werd verwoest. Arnhem wordt al langere tijd geteisterd door autobranden. De oorzaak van deze laatste autobrand wordt nog onderzocht. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Zie ook: Brandstichter blijft toeslaan in Arnhem Reageren op dit bericht? Mail de redactie.