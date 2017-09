Vrouw slaat met auto over de kop op A50

Foto: Pim Velthuizen

EMST - Op de A50 bij Emst is zaterdagochtend vroeg een auto van de weg geraakt en vervolgens over de kop geslagen. De wagen kwam in een droge sloot tot stilstand.

Het ongeval gebeurde rond 6.40 uur in de richting van Epe. Voor zover bekend waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De bestuurster is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel. Of ze naar het ziekenhuis is gebracht, is niet bekend. De slechte weersomstandigheden zijn waarschijnlijk de oorzaak geweest van het ongeval. Reageren op dit bericht? Mail de redactie.