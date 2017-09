Sjoerd Ars: we hebben nu gewoon een slechte start

DOETINCHEM - De Graafschap kreeg genoeg kansen, maar verzuimde goals te maken. Volgens Sjoerd Ars mag het allemaal wel iets opportunistischer.

De ervaren spits viel net als tegen RKC redelijk goed in, maar kon de ommekeer ook niet bewerkstelligen. 'Ik denk dat we daarin nog kunnen leren. Meer de afwisseling vinden. We willen graag voetballen, maar als het niet lukt om er door te komen, gooi de bal dan maar lang. Het publiek wil dat ook graag zien. Dan gaan ze er ook achter staan en krijg je toch een andere sfeer in het stadion', aldus Ars na de 2-1 nederlaag tegen MVV.

Lange bal spelen

Volgens de Didammer begon De Graafschap niet best. 'Ik vond het gezapig, hoewel we wel controle hadden. We komen onverwacht op 1-0 achter. Na de onderbreking gaan we iets beter voetballen, maar hij valt dan steeds niet goed. Ook in de tweede helft waarin we heel veel kansen krijgen. Het wordt dan ook opportunistischer. Met mij er bij gaan we dan nog wat sneller de lange bal spelen. Ze vielen bijna om. Ongelooflijk dat je 2-1 verliest. Als je eerder de aansluitingstreffer maakt, komt die gelijkmaker wel. Zeker weten.'

Dramatisch

Volgens Ars is er nu sprake van een slechte start. De Graafschap heeft vijf punten uit vier duels. 'We zeiden het ook voor deze wedstrijd. Win je is het een fantastische start, nu is het heel dramatisch. De andere kant van de medaille. Kijk naar de ranglijst. Het is niet altijd zo zwart-wit, maar we waren tot nu toe vier keer de betere ploeg. Dan moet je dus meer punten hebben dan nu.'