Smits: 'Die fout maak ik nooit meer'

'S-HERTOGENBOSCH - NEC ging vrijdagavond met 3-0 onderuit bij FC Den Bosch en de nederlaag werd eigenlijk ingeleid door een grote fout van keeper Joshua Smits. Hij leverde een bal in bij Den Bosch-spits Kaars die prachtig scoorde.

'We beginnen al slecht aan de wedstrijd, we geven al meteen een grote kans weg en dan ga ik in de fout met de opbouw als het niet kan. Ik wil daar gaan opbouwen, maar dat was een slechte keus. Ik moet de lange bal dan spelen.'

De bal wordt dan vervolgens prachtig afgemaakt door Kaars en zo kon Smits wel even door de grond zakken. 'Ik denk dan: k*t, maar je kunt er niet in blijven hangen. Ik wil graag alles voetballend oplossen, dat gaat vaak goed. Maar hier leer ik ook weer van, dit doe ik de volgende keer niet meer. Zeker niet.'

Foto: Broer van den Boom

'Triest'

Maar niet alleen Smits ging de fout in. Heel NEC speelde een slechte pot voetbal. 'De tweede helft hebben we amper een kans gecreëerd. We moeten er volle bak in, maar er komen geen kansen. Dat is triest eigenlijk. We weten dat het beter moet en daar moeten we hard aan blijven werken.