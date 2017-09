Adrie Bogers maakt zich zorgen om spel NEC

Hoewel NEC pas vier wedstrijden onderweg is, is er eigenlijk alleen in de eerste wedstrijd tegen Almere goed gevoetbald. 'Ik dacht dan ook dat we verder zouden zijn. Ik maak me altijd zorgen als het spel niet is zoals je het verwacht.'

NEC begon uiterst slecht aan de wedstrijd, vooral toen doelman Smits de 1-0 weggaf. Daarna zakte NEC in. 'Misschien is het iets mentaals, misschien sluipt het wel in een ploeg nadat ze een goal tegen krijgen terwijl je eigenlijk had moeten scoren. Ze zakten weg.'

'Aan het voetballen komen'

De tweede helft wisselde Bogers aanvallend, maar NEC kreeg weinig kansen meer. '1,5 kans, dat is niet voldoende. Het is belangrijk dat we de komende weken echt aan het voetballen gaan komen.'