Bennie Jolink: 'Iemand die niet kan lezen of schrijven noem ik geen analfabeet'

Bennie Jolink zing Letter Verander-blues

HUMMELO - Schrijf je het meervoud van 'huis' met een s of een z? 1 op de 10 mensen in Gelderland heeft hier problemen mee. Om mensen met taalproblemen te helpen is er een cd verschenen met liedjes over hoe je dingen goed schrijft.

Op de Liedjeskast, zoals het album heet, heeft Bennie Jolink het liedje De Letter Verander-blues. Het is een cd voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. 'Ik ken wel een paar mensen die helemaal niet kunnen lezen of schrijven. Analfabeet ga ik ze niet noemen. Dat vind ik zo'n onsympathiek woord', zegt Jolink. Het artikel gaat onder de video verder. Ook Frans Duijts en Guus Meeuwis Naast Jolink hebben onder meer ook Guus Meeuwis, Lange Frans en Frans Duijts een liedje opgenomen voor de cd. Het album is onderdeel van een taalprogramma dat gelanceerd is tijdens de Week van de Alfabetisering. De Liedjeskast is een vrolijk taalprogramma dat gebruik maakt van liedjes, kleuren, animaties en online en schriftelijk oefenmateriaal. Hierdoor leren mensen, die moeite hebben met het onthouden van de taalregels, op een leuke en veelzijdige manier beter te ordenen en te onthouden.