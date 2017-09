Dijk van een Wijf; een bijzondere overbuurvrouw

Foto: Omroep Gelderland

GENDT - Daar zit ze dan. Boven op een terp. De bijzondere overbuurvrouw van de Millingerwaard: het Dijk van een Wijf. Ze is klaar en het kunstwerk dat 25 meter boven NAP over de Waal uitkijkt, is de kers op de taart van de herinrichting van de Gendtse polder.

Nu kun je zo'n immens Dijk van een Wijf niet echt 'onthullen', maar deze zaterdag wordt er wel een feestje rondom haar en de herinrichting van de polder gevierd. Brokstukken van het verleden aan haar voeten Op een terp met een doorsnee van 36 meter, uitkijkend over de Waal, moet het Dijk van een Wijf een baken in het rivierenlandschap zijn. Ze is het eindresultaat van een prijsvraag die daar vier jaar geleden voor werd uitgeschreven. Rondom haar zijn oude gebouwen afgebroken waarvan de brokstukken nu aan haar voeten liggen en er zijn wandel- en fietspaden aangelegd. Het project Oeverwal Gendtsche Polder is onderdeel van het provinciale programma WaalWeelde waarin door veel partijen gewerkt wordt aan een mooie en veilige Waal. Het Dijk van een Wijf is overigens een hele moderne vrouw: ze heeft haar eigen Facebook-pagina. De bedenkers van het Dijk van een Wijf zijn Marcelle Hilgers en Lizet Burgersdijk:

Gedicht van de makers van het dijkwijf:

Uit de klei getrokken Trotseert weer en wind kan het water deren Neemt kinderen op de arm als het water stijgt Het oerwijf Heeft rondingen als de rivier Geeft leven aan de waard Verwarmt de schipper met haar liefde Het oerwijf Verzamelt de verhalen van de oever Rangschikt en koestert Zien wij van verre als een baken van rust Het oerwijf Een DIJK van een WIJF.