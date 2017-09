'Niet sneller, wel gezelliger'; nieuwe Nederlanders helpen bij het bloemencorso

Kubrom uit Eritrea heeft het gezellig met de dames van de corsoclub. Hij is pas een jaar in Nederland, maar spreekt de taal inmiddels redelijk. Aan een lange tafel met honderden bloemen werkt hij in een grote schuur mee aan de corsowagen. 'Ja ik vind het leuk. Ik heb ook het corso in Winterswijk gezien.'

Meer begrip voor elkaar

Gonnie Doppen legt hem uit hoe hij de bloemen van een spijkertje kan voorzien voordat ze op de wagen geprikt worden. Kubrom leert snel, vindt ze. En niet onbelangrijk: 'Hij vindt het ook heel leuk.'

Ze is sowieso enthousiast over het initiatief van cultuurcentrum Boogie Woogie. 'Het is heel gezellig zo met al die verschillende mensen. Echt sneller gaat het plakken niet, maar de schade halen we later wel weer in.'

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)

Harry ten Brinke van Boogie Woogie is trots. De ouderen, jongeren en vluchtelingen doen enthousiast mee en mengen zich onder de corsobouwers. 'Ze praten met elkaar en leren elkaar kennen, krijgen meer begrip voor elkaar en dat is het doel.'

Dag en nacht bezig

Ook al ontkent Kubrom dat hij het een gekke traditie vindt, Doppen vindt dat je een beetje gek moet zijn om mee te doen. Het gaat verder dan een gewone hobby. 'Je bent er op het laatst toch bijna dag en nacht mee bezig en voor die tijd ook eigenlijk al maanden. Dus ja, het gaat wel ver, maar het is gewoon supergezellig en heel Lichtenvoorde doet het!'