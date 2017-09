Nieuwe brug bij station is veel te steil voor fietsers

DIEREN - In Dieren wordt steen en been geklaagd over de nieuwe fietsbrug over het spoor. Het stationsgebied wordt grondig aangepakt. Maar de nieuwe brug om bij de sporen te komen vinden veel gebruikers erg steil.

'Levensgevaarlijk zo die trap aflopen, wat dom zeg.' Zomaar een van de reacties. Het grootste probleem is de fietsgoot. Die staat veel te dicht bij de muur en is veel te steil. Je ziet de fietsers met veel gepuf hun fiets naar boven duwen. 'Het is vermoeiend' 'Ik ben nog jong, maar zelf ik heb grote moeite om deze trap op te lopen om mijn trein te halen. Het is vermoeiend', zegt een reiziger. Een andere jongeman die hijgend zijn fiets naar boven duwt, beaamt dit: 'Het is heel vervelend om met de fiets op het station te komen. Ik zie veel mensen veel moeite hebben om boven te komen met de fiets.' Volgens spoorbeheerder ProRail voldoet de brug aan de voorschriften en is die niet steiler dan bruggen op andere stations. Over tien dagen is er een oplossing. Dan werkt de lift op het station.