Auto belandt in sloot, bestuurster naar ziekenhuis

Foto: Omroep Gelderland

LUNTEREN - Op de Luntersekade in Ederveen is vrijdagavond een automobiliste met haar wagen in de sloot beland. Het ongeval gebeurde rond 18:15 uur.

Hoe de bestuurster met haar auto in de sloot terechtkwam, is niet bekend. Ze raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Een tweede inzittende kwam met de schrik vrij. De auto raakte zwaar beschadigd. Reageren op dit bericht? Mail de redactie.