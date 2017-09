Kletsnatte start van Appelpop

Foto's: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

TIEL - Appelpop in Tiel is vrijdag iets later begonnen dan de bedoeling was. De regen speelde de organisatie weliswaar parten, maar het was vooral de verlate Ronnie Flex die zorgde voor vertraging. Door het slechte weer gingen de hekken van het festivalterrein wel wat later open.

Capuchons, regencapes en poncho's, het festivalterrein staat er vrijdagavond vol mee. Paraplu's zijn niet toegestaan. Vrijwilligers hebben de tent van het hoofdpodium verstevigd. Door de regen zijn er dit jaar iets minder festivalgangers dan de afgelopen jaren. Toch hebben vele festivalgangers de regen getrotseerd en kunnen ze deze avond onder meer genieten van een optreden van Kensington en Sue the Night. Verslaggever Ton Arbouw is bij het festival, het valt hem op dat er veel bewaking op de been is en dat er op veel plekken roadblocks staan. Zie ook: Extra veiligheidsmaatregelen rond Appelpop en Fruitcorso

Website van Appelpop weer bereikbaar