Vrachtwagen met slachtafval kantelt

Foto: Omroep Gelderland

LUNTEREN - In Lunteren is vrijdagmiddag een vrachtwagen met tien ton slachtafval in een sloot gereden en gekanteld. Dit gebeurde op de Mispelweg.

In de oplegger zaten onder meer dode varkens. Een bergingsbedrijf uit Arnhem heeft de truck geborgen. De kadavers worden ook weggehaald. De vrachtwagen was nog maar drie weken oud. Reageren op dit bericht? Mail de redactie.