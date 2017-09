NEC gaat keihard onderuit bij hekkensluiter

EINDSTAND DEN BOSCH - NEC: 3-0

90': Afgelopen! NEC gaat keihard onderuit bij Den Bosch. Er zat geen pit in.

90': Penalty voor NEC. Groeneveld schiet hem niet raak. De avond eindigt helemaal in een mineur voor NEC.

88': De ME komt nu het stadion binnen.

87': GOAL! Afgang voor NEC is compleet. Mert maakt de 3-0 voor Den Bosch.

86': Larsson eraf, Sleegers erin.

85': NEC weet geen kans te creëren de tweede helft. Het is treurig tegen de hekkensluiter vandaag.

83': Veel ME verzamelt zich nu aan de buitenkant van De Vliert.

74': Kadioglu met een technisch hoogstandje zorgt voor wat opwinding. Hij weet Braken te bereiken, maar die kan de bal niet in het netje krijgen.

65': Wissel bij NEC. Het moet aanvallender, dus Bikel gaat eraf. Achahbar bidt nog even voordat hij het veld in komt, want hij moet NEC helpen aan doelpunten.

61': Het is bij vlagen armoedig wat NEC laat zien. Een voorzet gaat nu weer ruim naast.

56': NEC woedend. En terecht. Braken stuurt Groeneveld weg, maar er wordt een overtreding gemaakt op Braken. Die wordt bestraft, terwijl Groeneveld had kunnen scoren. Vrije trap blijft wel over.

52': In de tweede helft is NEC iets meer op de helft van Den Bosch. Maar het is voetballend gewoon niet best.

46': We zijn weer begonnen.

45': Rust. NEC kan met een ruime achterstand aan de thee.

43': Het is opgehouden met regenen, maar uitgerekend op dat moment zit Bogers nu wel in de dug-out. Net stond hij er telkens naast, in de regen.

41': Enorme kans nu voor NEC. Braken wurmt zich voorbij zijn tegenstanders en weet Larsson te vinden. De Zweed kopt alleen naast de goal.

38': NEC probeert het wel, maar de vorm is er nog totaal niet. De vorige wedstrijd werd al gelukkig gewonnen van Eindhoven, maar nu lijkt de ploeg van trainer Bogers wel de deksel op de neus te krijgen.

37': Mert krijgt het weinige Den Bosch-publiek op de banken. Met een technisch hoogstandje komt hij langs Verdonk, maar hij vergeet alleen te scoren. Zijn schot gaat in het zijnet.

32': Grote kans voor Sven Braken, maar zijn stiftje komt niet over de keeper heen. Daardoor staat het nog altijd 2-0 voor de thuisploeg.

27': GOAL! Het is alweer 2-0 voor Den Bosch. Een voorzet van Boyaghlafen wordt raak gekopt door Niek Vossenbelt.

21': Voorafgaand aan de goal kreeg NEC een grote kans via Kadioglu. Hij kwam door aan de rechterkant, maar wist niet te scoren door oplettende verdedigers.

20': GOAL! Den Bosch komt op voorsprong. Dennis Kaars scoort met een prachtige lob, maar de doelman van NEC heeft het grootste aandeel in deze goal. Smits speelde de bal zomaar in de voeten van Kaars, die wel raadt weet met dit soort kansen.

17': Grote kans nu voor Groeneveld. De aanvaller wordt knap weggestuurd en kan scoren, maar de keeper van Den Bosch brengt redding. Geen doelpunt, wel een hoekschop.

10': Twee grote kansen voor Den Bosch. Sven Blummel mag van dichtbij bijna scoren, maar een uitstekende redding van Joshua Smits voorkomt een achterstand. Daarna gaat een schot van diezelfde Blummel naast.

7': De supporters van Den Bosch zingen naar de NEC-aanhang over 'de hoertjes van Arnhem'.

1': We zijn begonnen!

20.00: De spelers staan op het veld. Kadioglu staat op rechtsbuiten, Larsson op '10'.

19.57: Daar zijn de spelers.

19.55: Zo is het ook wel weer..

19.50: Maar van Brabantse gezelligheid is weinig te merken..

19.45: Aan gezelligheid geen gebrek in het vak van NEC. Veel uitsupporters zijn meegereisd naar Brabant.

19.40: Capuchon op, regenjas aan. Het is net zoals de rest van de dag, gewoon hondenweer.

19.35: Bij Den Bosch staat Dennis Kaars in de spits. De aanvaller speelde vorig jaar nog bij amateurclub ASV De Dijk in Amsterdam. Hij scoorde daar aan de lopende band en onder andere tegen Vitesse in de beker.

19.30: Spits Sven Braken van NEC toont zich al aardig waardevol. In twee wedstrijden scoorde hij al drie keer. Kan hij het vanavond opnieuw doen voor de Nijmegenaren?

19.25: Erg gelukkig is NEC niet in Den Bosch. NEC is sinds 2000 vijf keer op bezoek geweest in stadion De Vliert. Van die vier ontmoetingen werd slechts een keer gewonnen. Dit gebeurde in april van het jaar 2015. Santos, Ars en Foor scoorden voor NEC.

19.20: NEC speelt in de opstelling zoals we dat donderdag al vermeldden. Dat betekent dat Ferdi Kadioglu, het grote talent van NEC, na een paar bankplaatsen, weer in de basis staat.

Opstelling: Smits, Buwalda, Van de Pavert, Golla, Verdonk; Dijkstra, Kadioglu, Bikel, Larsson, Braken, Groeneveld.

19.15: NEC is in ieder geval aangekomen in Den Bosch. Kijken of ze nu nog kunnen spelen op een ongetwijfeld nat veld.