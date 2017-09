Liveblog: Matig De Graafschap kan achterstand nog niet wegwerken

Dean Koolhof wijst MVV de weg in Doetinchem

DOETINCHEM - De Graafschap speelt op dit moment in Doetinchem tegen MVV. Zie hieronder het uitgebreide liveblog.

TUSSENSTAND: 0-2

door: verslaggever Richard van der Made

74e: De Graafschap scoort dan eindelijk, maar het is buitenspel. Van den Hurk raakt de bal nog aan en wordt afgevlagd.

70e: goed werk van Ars die de bal klaar legt voor Van den Hurk. Mmaee kan de bal nog net weghalen, maar Van den Hurk had er vanavond al minimaal één moeten maken voor De Graafschap.

66e: Klaasen eraf, de meer aanvallend ingestelde Serrarens erop. De Graafschap heeft nog minder dan een half uur voor minimaal twee goals!

64e: druk neemt nu eindelijk wat toe. Van den Hurk met een schot rakelings over.

63e: Ars schampt een voorzet net te weinig na een goede voorzet van Tutuarima

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="nl" dir="ltr">Er zijn vanavond 8.023 toeschouwers aanwezig op De Vijverberg <a href="https://twitter.com/hashtag/GRAmvv?src=hash">#GRAmvv</a></p>— De Graafschap (@degraafschap) <a href="https://twitter.com/degraafschap/status/906231816142671872">September 8, 2017</a></blockquote>

54e Eerste wissel De Graafschap: Spits Ars komt voor El Jebli

GOAL!! 50e: Samy Mmaee kopt ongedekt raak namens MVV uit een corner van Duivenaar Koolhof. Zo is Koolhof vanavond een echte plaag voor zijn oude ploeg met een goal en een assist.

48e: Het lukt ook aanvaller Van den Hurk nog niet om MVV pijn te doen.

Het is rust in Doetinchem! De Graafschap moet aan de bak na rust.

39e: schot van Diemers van ruim 25 meter gaat maar net over.

27e: nog een kans voor de thuisploeg. Nu schiet Van Mieghem, de andere aanvaller, voorlangs.

stijlvolle redding door keeper Bednarek

26e : grote kans De Graafschap. Van den Hurk kapt zijn tegenstander uit, maar krijgt de bal niet langs keeper Verrips. Het blijft 0-1.

De wedstrijd is hervat na een onderbreking van ruim tien minuten.

20.35 uur: veiligheidsmensen van De Graafschap en een trainer van MVV waarschuwen de MVV-fans. Nog één keer een misstap en het duel zal definitief worden gestaakt.

Scheidsrechter Van den Kerkhof was resoluut en stuurde de spelers direct richting kleedkamer. Duel ligt nu al bijna tien minuten stil.

Foto onder: het uitvak met supporters van MVV

MVV-spelers proberen de eigen aanhang tot bedaren te brengen. Tevergeefs.

23e De wedstrijd is stilgelegd door de scheidsrechter vanwege het gooien van vuurwerk door waarschijnlijk MVV-fans op het veld. Twee vuurwerkbommen gingen af binnen een minuut.

GOAL!! 22e: Oud-Graafschapper Dean Koolhof scoort (met nummer 10) voor MVV. Het is 0-1 voor de Limburgers (foto Will Kuijpers)

15e: nog geen grote kansen gezien. MVV twee keer dreigend.

19.59 uur: klaar voor de wedstrijd. Scheidsrechter is Martin van den Kerkhof.

19.50 uur: de warming-up zit er op. Spelers lopen terug naar de kleedkamer.

19.40 uur: De Graafschap loopt zich warm in de regen op De Vijverberg. In het midden met baard El Jebli. Het is zijn eerste basisplaats dit seizoen.

19.30 uur: Henk de Jong (links) praat bij met zijn collega Ron Elsen van MVV. Winst is noodzaak voor De Graafschap om niet weg te zakken in de middenmoot. (foto: Will Kuijpers)

19.20 uur: De eerste fans verzamelen zich op de Spinnekop, waar sinds jaar en dag de fanatieke aanhang gehuisvest is bij De Graafschap.

19.15 uur: Achterhoekers die op het laatste moment hebben besloten een kaartje te kopen melden zich bij de receptie

Bij MVV speelt vanavond Dean Koolhof mee. De Duivenaar stond vorig seizoen nog onder contract bij De Graafschap.

Optimisme bij de supporters. De Graafschap won zijn eerste thuisduel dit seizoen met 2-0 van Cambuur.

De Graafschap heeft vijf punten uit drie duels, MVV staat met twee puntjes meer op een keurige derde plaats.

19.00 uur: Bij De Graafschap staat Youssef El Jebli aan de aftrap. Fabian Serrarens zit op de bank. Verder heeft Robert Klaasen een basisplaats. Hij vervangt de geschorste Tim Receveur.