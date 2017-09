Gezocht: ondernemer voor Korenbeurs in Arnhem

ARNHEM - De gemeente Arnhem is op zoek naar een ondernemer voor de Korenbeurs op de Korenmarkt.

Volgend jaar vertrekt het Focus Filmtheater uit het markante gebouw. Focus verruilt de Korenbeurs voor een nieuw pand op het Kerkplein. Het filmhuis heeft meer ruimte nodig (vijf in plaats van drie zalen) en heeft op de Korenmarkt last van het lawaai uit cafés.

De gemeente is op zoek naar ondernemers met een 'gewaagd, realiseerbaar idee'. 'Flexplekken, speelparadijs, binnentuin, stiltecentrum, bierbrouwerij of toch weer een graanhandel, de Korenbeurs biedt ruimte voor jouw dromen', schrijft ze op een speciale website die vrijdag online is gegaan.

Een jury kiest uit alle inzendingen de vijf beste ideeën, die volledig uitgewerkt moeten worden. Uiteindelijk wordt er een winnaar gekozen, die het pand mag gaan exploiteren.

Zie ook:

Website Korenbeurs Arnhem