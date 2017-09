Kelderman blijft derde in Vuelta; Bouwman mee in ontsnapping

Wilco Kelderman (rechts) in een onderonsje met Fabio Aru. Foto: EPA

GIJÓN - Wilco Kelderman staat ook na de negentiende etappe van de Ronde van Spanje op de derde plaats in het algemeen klassement.

Het zag er even spannend uit voor de 26-jarige Barnevelder. De nummers vijf en vier in het algemeen klassement, Alberto Contador en Ilnur Zakarin, reden in de slotfase weg uit het peloton. Contador hield het 't langste uit, maar ook hij werd teruggepakt.

De winnaar van de rit over 149,7 km van Caso naar Gijón was toen al lang binnen. De Belg Thomas De Gendt was de sterkste van een kopgroepje.

Koen Bouwman tiende

Koen Bouwman uit Ulft eindigde op 45 seconden als tiende. Hij maakte lange tijd deel uit van een grote kopgroep.

Zaterdag is de beslissende dag voor het algemeen klassement, met de gevreesde beklimming naar de Angliru. Zondag eindigt de Vuelta met een vlakke etappe naar Madrid.