Actievoerders willen Boeing huren in strijd tegen 'Lelystad'

Robert Tieskens van buurt- en belangenvereniging Hoog-Soeren en Joost van Wijk van Red de Veluwe hebben deze ludieke actie bedacht om te testen hoeveel geluidsoverlast dergelijke vliegtuigen maken als ze op 1800 meter overvliegen. 'Dit is veel te laag en het geeft een verschrikkelijke herrie, dat wil je niet meemaken', aldus Robert Tieskens.

'Laat de Veluwe niet verkwanselen'

Het is de bedoeling dat in de toekomst ongeveer 45.000 vluchten per jaar over de Veluwe gaan. Joost van Wijk snapt daar helemaal niets van. 'De Veluwe een van de mooiste natuurgebieden van ons land, dat we dit op deze manier verkwanselen.'

De mannen geven aan dat ze het financieel wel rond krijgen om een Boeing te huren, maar dat het is lastig om de noodzakelijke vergunning te krijgen.

'We schrokken ons te pletter'

In de Week van Gelderland vertelden de twee bezorgde burgers hoe belangrijk het is om zelf te ervaren hoe erg geluidsoverlast door vliegtuigen is. 'Als je het niet hebt ervaren, kan het zijn dat je denkt dat het meevalt.'

Om die reden zijn Tieskens en Van Wijk naar Baanbrugge gegaan, daar vliegen de Boeings over op 1800 meter. 'We schrokken ons te pletter.'

Al 75.000 handtekeningen

De handtekeningenactie van de vier actiegroepen uit Gelderland en Overijssel heeft inmiddels 75.000 handtekeningen opgeleverd. De verontruste burgers willen de handtekeningen dinsdag aan de Tweede Kamer aanbieden. Als dat niets uithaalt, gaan ze door met actievoeren.

